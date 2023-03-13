Странам Европы следовало бы создать “посредническую группу”, которая будет готовить почву для мирного плана по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение высказал изданию Tagesspiegel бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер. Об этом сообщает ТАСС.

Политик уточнил, что речи о том, чтобы Киев прямо сейчас садился за стол переговоров с Москвой, пока не идёт. Тем не менее, отметил Ишингер, уже пора задумываться над “мирным процессом”, поскольку общественности необходимо предоставить какие-то перспективы выхода из сложившегося кризиса.

По мнению экс-главы Мюнхенской конференции, в “посредническую группу” должны входить крупные державы Европы и США. Второстепенную роль следует отвести ЕС, ООН, а также небольшим европейским странам.

Ранее в Москве заявляли, что переговоры с Киевом могут начаться в любой момент, однако власти Украины от мирного урегулирования конфликта отказываются, выдвигая неприемлемые требования.