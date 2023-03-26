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Издание «Свободная пресса» опубликовало материал, в котором сообщается, что Финляндия и Швеция захлебываются в безостановочных волнах протестов недовольных граждан. В социальных сетях недовольные шведы пишут, что «жадные ублюдки, стоящие за ростом цен, заслуживают расстрела».

В то же время американские специалисты Института Гэллапа составили на основе проведенного исследование «Всемирный рейтинг счастья». Отмечается, что согласно рейтингу, лидирующие позиции заняли страны Европейского союза и члены Североатлантического альянса. А вот для России место было отведено аж на 70-й строчке.

Первенство вот уже на протяжении шести лет занимает Финляндия. Но при этом в стране регулярно происходят забастовки, не ходят поезда и даже закрываются магазины. Люди недовольны повышением цен и требуют увеличения заработной платы.

В Швеции, занявшей шестое место в данном рейтинге, «счастливые» люди вынуждены экономить на всем, чтобы их не выселили за долги из жилья. Инфляция в стране составляет 12%.

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