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Эффективную работу российских систем ПВО на Украине связали с «черной магией». Тут имеется в виду то, с каким успехом ПВО РФ сбивают украинские беспилотники. Об этом пишет английское издание The Economist, ссылаясь на источники в Киеве в области обороны.

Источник сообщает, что русские хорошо работают. А в сфере электромагнитной защиты они применяют «черную магию». Они могут воздействовать на работу GPS, ликвидировать сигналы, а также направлять беспилотники по другому маршруту, что приводит к их крушению.

Опасность со стороны наземных систем ПВО состоит в том, что разведывательные дроны ВСУ с трудом видят дальше, чем на 15 километров за позициями РФ.

Другой источник, который пожелал остаться анонимным, проинформировал, что ВСУ скоро получат высокотехнологические мощности, но при этом все равно не смогут бороться на равных с военными РФ.

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