Портал EADaily рассказал подробности неудавшейся разведки боем, которую ВСУ пытались провести на Бердянском направлении. Противник использовал хитрость, чтобы отвлечь внимание российских военных, однако все закончилось эпичным провалом.

Для отвлечения внимания отправили пулеметчиков 110-й бригады территориальной обороны которые открыли ураганный огонь по российским позициям у населенных пунктов Новопокровка, Белогорье и Луговка. Подразделения ВСУ при этом попытались атаковать опорные пункты севернее Дорожнянки и Марфополя. Но грамотная разведка, использование беспилотных аппаратов «Форпост-Р» и «Орлан», позволили разгадать планы противника.

Для отражения атаки были задействованы боевые машины поддержки танков «Терминатор» и штурмовики Су-25СМ3. Также по технике ВСУ отработали операторы противотанковых ракетных комплексов «Конкурс», которые отметились целым рядом точных попаданий. В результате боевикам ВСУ пришлось отступать с крупными потерями живой силы.