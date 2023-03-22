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Глава Соединенных Штатов Америки в очередной раз оказался в неловком положении на официальном мероприятии. Это была торжественная церемония, на которой президент США награждал национальными медалями лауреатов за достижения в различных областях науки.

В ходе своего выступления Джо Байден попытался прочитать стихи поэта Ричарда Бланко, но забыл слова. После этого Байден извинился и сказал, что начнет читать заново. При этом он отметил, что ему страшно находиться в Белом доме. После этих слов аудитория Восточной комнаты Белого дома рассмеялась.

До этого журналистка из США, Лора Ингрэм, заявила, что лидер Соединенных Штатов Америки за два года, что он управляет страной, серьезно ослабил ее. Но по мнению журналистки, власти Вашингтона, судя по текущей ситуации, вполне довольны правительством.

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