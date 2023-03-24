В ночь на 24 марта в Кривом Роге Днепропетровской области прозвучали взрывы. Сразу после них взвыла сирена воздушной тревоги. Это означает, что хваленая украинская ПВО снова проспала атаку.

Какие именно объекты были поражены в Кривом Роге, сейчас неизвестно, местные власти комментариев пока не дают. Сообщается, что для ударов применялись дроны-камикадзе «Герань-2». Которые на этот раз украинские боевики не пытались сбить даже из автоматов, так как своевременно не получили информацию о намечающемся ударе.

В Сумской области также нанесены удары по складам с американскими и британскими беспилотниками. Местные власти подтверждают попадание, но не говорят, какие именно объекты поражены.

Напомним, вечером 23 марта две ракеты Х-59 атаковали Одесскую область. Видео мощных взрывов местные жители публикуют в социальных сетях и мессенджерах. Кроме того, воздушная тревога звучала в других регионах Украины, подробности должны появиться позже.