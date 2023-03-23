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В боях за Авдеевку обе стороны широко применяют беспилотные аппараты. Совсем недавно барражирующие боеприпасы ВСУ стали проблемой для артиллерии ВС РФ, но проблему быстро решили, рассказал изданию «Известия» офицер 1-го Донецкого армейского корпуса с позывным «Персей».

Он сообщил, что украинские дроны-камикадзе наводились с разведывательного БПЛА. Но сейчас вокруг подразделения существенно усилена ПВО. Также в распоряжении бойцов-артиллеристов, которые заступают на дежурство, имеются антидроновые ружья, способные «сажать» вражеские беспилотники.

Артиллерийское подразделение также использует дроны, причем делает это все чаще и все эффективнее. Они дают возможность обнаруживать вражеские цели и корректировать удары по ним, подтверждая затем точное попадание.

Военнослужащий отметил, что окончательного окружения Авдеевки сейчас ждут и бойцы ВС РФ и гражданское население города. Также с нетерпением ожидают этого в Донецке, северо-западная часть которого находится прямо на границе линии соприкосновения.

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