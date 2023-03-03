Как сообщают «Известия», донецкими хирургами был извлечен из тела пострадавшего минный взрыватель. Об этом журналистам рассказал профессор, руководитель отдела общей неотложной хирургии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета Андрей Корольков, на данный момент работающий в Донбассе.

Отмечается, что операция производилась в Донецком клиническом территориальном медицинском объединении. По словам медика, раненный был доставлен в медицинское учреждение с неразорвавшейся миной в мягких тканях. Хирурги проводили оперативное вмешательство в бронежилетах и касках.

Корольков также добавил, что процесс операции прошел успешно, как для медработников, так и для пациента. Он отметил, что детонация минного взрывателя могла привести к смерти пациента, а хирургам могло «оторвать руки». Поэтому каски и бронежилеты особо не помогли бы. Сейчас пострадавший чувствует себя хорошо и уже идет на поправку, отметил врач.