Недавно президент России Владимир Путин заявил о том, что разместит ядерное оружие на территории соседней Белоруссии. Это решение вызвало широкий резонанс на Западе. Ряд стран поняли это решение как указание на возможность размещения ядерных боеголовок за границей. Об этом пишет «Взгляд».

Отмечается, что практика размещения ядерного оружия на территории других стран появилась еще в 50-х годах прошедшего века. Первой это начала делать НАТО. Таким образом США показывали свою военную мощь всему миру и создавали видимость протектората относительно государств в составе Североатлантического альянса.

Далее было заключено соглашение о нераспространении ядерного оружия. Но это не стало препятствием для дальнейших разработок и практики. И если Советский Союз после завершения холодной войны вывел свои ядерные боеголовки из соседних стран, то Штаты оставили свои системы на территории Европы.