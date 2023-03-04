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Как сообщает в своем материале РИА Новости, подразделения саперов ВДВ при поддержке разведчиков занимаются минированием флангов на позициях, занимаемых российскими войсками на территории ЛНР, для предотвращения прорыва со стороны украинских диверсионных групп.

Командир одного из отделений ВС России с позывным «Борода» рассказал, что по приказу вышестоящего руководства инженерно-саперное отделение выполнило задачу по установке флангового заграждения, путем установки осколочно-заградительных мин.

По его словам, ближайшие позиции противника расположены на расстоянии в 200 метров, поэтому минирование необходимо для предотвращения прорыва вражеских диверсионных групп на позиции российских сил. Командир «Борода» объяснил, что оставшийся еще неприкрытым один фланг их позиции будет защищен путем дистанционного минирования кассетой КПОМ-2.

При помощи специального станка, по словам командира, российские военнослужащие отстреляют специальные кассеты для установки в полях осколочно-заградительных мин ПОМ-2 на растяжках.

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