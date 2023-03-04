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На станции «Уссурийск-2» на железнодорожных путях была найдена связка трубок с порохом. Данную информацию сообщил Телеграм-канал Shot. Устройство, заложенное в железнодорожных путях неизвестными лицами, представляло собой связанные металлические цилиндры, наполненные порохом. Цилиндры были замаскированы тканью.

По имеющейся информации, в данном устройстве оказалось 1.5 кг бездымного пороха, используемого при снаряжении боеприпасов для ствольных артиллерийских орудий. Такой порох может взрываться от любого типа детонаторов.

Сообщается, что за несколько дней до находки взрывного устройства, на этой станции осуществлялось формирование железнодорожного состава с военной российской техникой. По предположению авторов ТГ, предназначение данного устройства – подрыв железнодорожного состава.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывных устройств. Следственными органами ведется расследование по данному делу.

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