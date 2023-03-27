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Что будет далее с разрушенными газопроводами «Северный поток» и «Северный поток-2», неизвестно. Об этом рассказал Дмитрий Биричевский, представитель МИД, пишет РИА Новости.

С его слов, нитки, которые были повреждены в результате совершенной в сентябре диверсии, можно восстановить. Подрыв произошел на глубине около ста метров, и с технической точки зрения там можно провести восстановительные работы. Но для этого необходимы политические и экономические основания, объяснил дипломат.

Биричевский отметил, что сейчас страны Запада даже не хотят допускать Россию к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте. Это указывает на то, что Запад не заинтересован в том, чтобы поддерживать нормальные отношения с Москвой в сфере энергетики.

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