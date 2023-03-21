Немецкий депутат от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте в разговоре с корреспондентом «Пятого Канала» подверг жесткой критике немецкое правительство и сделал предположение, что уже в ближайшем будущем Китай станет мировым лидером вместо Запада.

Комментируя визит председателя КНР Си Цзиньпиня в Москву, Нольте отметил, что у Пекина появился реальный шанс стать посредником в вопросе урегулирования конфликта между Россией и Украиной. Представленный китайской стороной мирный план, состоящий из двенадцати пунктов, может стать основой для достижения мира на Украине.

Немецкий депутат напомнил всем, что Пекин уже смог успешно выступить посредником между Ираном и Саудовской Аравией. Причем еще недавно в данном регионе только США могли выступать в роли посредника. Данные события, по мнению Нольте, должны стать «сигналом для коллективного Запада».

По его словам, пришло время уже положить «конец западной заносчивости» по отношению ко всем остальным странам в мире. Ссылаясь на некую систему западных ценностей, многие западные политики любят объяснять якобы свое «естественное» превосходство над другими странами.