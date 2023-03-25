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Штурмовой отряд Воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции захватил опорный пункт противника. Отмечается, чтоб боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены бросить опорник вместе с оружием, техникой и ранеными «побратимами».

Взводный опорный пункт ВСУ обнаружил оператор дрона. Он тут же переда информацию десантникам, которые начали действовать. Они нанесли по объекту несколько ударов из огнеметов «Шмель» и гранатометов РПГ-7, после чего под прикрытием бронетехники пошли на штурм.

В непосредственной близости от опорника завязалась перестрелка, в результате которой боевики ВСУ отступили. Они оставили на поле боя своих убитых и раненых сослуживцев, а также бросили практически все оружие и боеприпасы, доставшиеся десантникам в качестве трофея.

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