Штурмовой отряд Воздушно-десантных войск в зоне специальной военной операции захватил опорный пункт противника. Отмечается, чтоб боевики ВСУ понесли потери и были вынуждены бросить опорник вместе с оружием, техникой и ранеными «побратимами».

Взводный опорный пункт ВСУ обнаружил оператор дрона. Он тут же переда информацию десантникам, которые начали действовать. Они нанесли по объекту несколько ударов из огнеметов «Шмель» и гранатометов РПГ-7, после чего под прикрытием бронетехники пошли на штурм.

В непосредственной близости от опорника завязалась перестрелка, в результате которой боевики ВСУ отступили. Они оставили на поле боя своих убитых и раненых сослуживцев, а также бросили практически все оружие и боеприпасы, доставшиеся десантникам в качестве трофея.