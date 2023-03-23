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Старший сержант ВС РФ Вячеслав Чихачев вместе со своим отделением не только сумел отразить атаки противника, но и лично ликвидировал нескольких боевиков. Несмотря на то, что подразделение оказалось под плотным огнем ВСУ, оно не пропустило врага в уже освобожденный населенный пункт, пишет издание «Известия».

Десантники держали оборону, находясь под обстрелом и в итоге заставили противника отступать. Мало того, он понес серьезные потери. Остатки вражеской группы сбежали на контролируемую ВСУ территорию, так и не сумев выполнить свою боевую задачу. Помимо 16 человек личного состава, российские бойцы уничтожили 4 БТР.

В этом десантном подразделении служит рядовой Игорь Калиниченко, который ранее уже отметился героическим поступком. В ходе освобождения одного из населенных пунктов он обнаружил группу боевиков ВСУ, пытавшихся устроить засаду. Солдат отправил координаты противника артиллеристам, которые уничтожили националистов.

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