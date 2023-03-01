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Как заявил зампред комитета Государственной думы РФ по обороне Юрий Швыткин, переброска военно-воздушными силами США своего самолета «Судного дня» E-6B Mercury в Исландию объясняется желанием Вашингтона продемонстрировать лидерам Европейского союза свою поддержку, а также показать России намерение обеспечить защиту своим союзникам.

По его словам, российские силы стратегического ядерного сдерживания приведены в полную боевую готовность. При этом, как уверяет Швыткин, российский ядерный потенциал на порядок превосходит США. Хотя переброска американского самолета и говорит об очередном витке эскалации международных отношений, российская сторона предприняла все необходимые меры превентивного характера.

Швыткин уверен, что такие действия высшего руководства Соединенных Штатов Америки должны продемонстрировать своим союзникам в Европе силовые возможности Вашингтона. Также США хотят продемонстрировать России свою готовность к ответным действиям в случае ядерного конфликта, хоть Москва уже не раз заявляла, что не собирается применять ядерное оружие первой, резюмировал российский депутат.

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