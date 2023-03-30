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Михаил Рябков, депутат из Курганской области, поехал в зону СВО на передовую, чтобы встретиться с ранеными бойцами военной компании «Вагнер». Политик побывал в госпитале вместе с врачами из Челябинска, пишет URA.RU.

Он рассказал, что раненым бойцам передали гуманитарную помощь. Это перевязочные и дезинфицирующие материалы, лекарства, капельницы, каталки. Все это собрали челябинские врачи – Юрий Осташко со своим сыном. Они оба медики.

Была собрана помощь и для детского онкологического отделения в Донецке и реабилитационного центра детей-инвалидов в Антраците. На все это было потрачено около восьми миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что жители Свердловской области также объявили сбор гумпомощи для военных в зоне СВО. Посылки отправятся на Украину в начале апреля.

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