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ВСУ и НАТО ведут против России психологическую войну, одним из элементов которой являются атаки надводных дронов на Севастополь. Так депутат Госдумы РФ Дмитрий Белик прокомментировал попытку нескольких беспилотников прорваться к городу.

Он пояснил, что Киев под руководством Запада давно готовил эту операцию. Скорее всего, она должна была проводиться 18 марта, когда в Крыму праздновали воссоединение с Россией. Однако что-то пошло не так.

Целью подобных атак, считает парламентарий, является создание ощущения серьезной угрозы, запугивание жителей России. Однако дроны были уничтожены, а крымчане продемонстрировали сплоченность и готовность вести борьбу с такими выходами Украины.

Напомним, Черноморскому флоту удалось успешно отразить атаку дронов. Поэтому беспилотники взорвались не в Севастопольской бухте, как планировал Киев, а вдали от нее.

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