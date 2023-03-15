Основная цель США на Украине – не сохранение её территориальной целостности, а ослабление России. Таким образом, Вашингтон вполне может пойти и на территориальные уступки в пользу Москвы. Такое мнение высказал депутат Госдумы, зампред комитета нижней палаты российского парламента по обороне Юрий Швыткин – сообщает портал URA.RU.

Парламентарий уверен: для США и для Запада, в целом, целостность Украины малоинтересна. Политикам стран НАТО всё равно возьмут ли российские войска Херсон, Одессу или Николаев. Их задача в другом – чтобы потери в российской армии были как можно больше. Всё это в итоге нацелено на единственную цель Запада – разрушить Россию, считает Швыткин.

Осенью прошлого года в состав Российской Федерации вошли ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области. Основанием для этого стали референдумы, на которых большинство жителей указанных территорий высказались за присоединение к России. На Украине и в странах Запада территориальные изменения не признали.