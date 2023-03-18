В незаконной войне в Ираке, которую 20 лет назад развязали США, а также в Афганистане погибли миллионы мирных жителей. Поэтому президент Джордж Буш и его преемники должны предстать перед судом. Если этого не произойдет, то никакого морального права судить Россию у Соединенных Штатов не будет, заявил депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Прошло 20 лет с момента незаконной войны в Ираке, в результате которой погибли миллионы мирных жителей — когда же Буш и Блэр будут арестованы?», – цитирует депутата РИА Новости.

Наказывать, по мнению Уоллеса, необходимо всех, кто так или иначе причастен к военным преступлениям. Но Соединенные Штаты в своей привычной манере задействуют двойные стандарты, которые необходимо полностью исключить. В противном случае вести разговоры о справедливости не будет никакого смысла.