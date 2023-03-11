Идея киевских властей называть Россию Московией на официальном уровне абсолютно ни на что не повлияет. Об это заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Решение украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос использования другого названия для России является откровенной глупостью. По словам российского депутата, украинская власть внутри своей страны может делать что хочет, подобные решения абсолютно ни на что не влияют. Поэтому реагировать на такие заявления не имеет смысла.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос относительно возможности использования на официальном уровне названия Московия вместо России. Петиция с данным предложением была опубликована на сайте украинского президента еще 23 ноября, а к февралю она смогла набрать необходимое количество подписей для ее рассмотрения.