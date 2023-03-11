ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Идея киевских властей называть Россию Московией на официальном уровне абсолютно ни на что не повлияет. Об это заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Решение украинского президента Владимира Зеленского рассмотреть вопрос использования другого названия для России является откровенной глупостью. По словам российского депутата, украинская власть внутри своей страны может делать что хочет, подобные решения абсолютно ни на что не влияют. Поэтому реагировать на такие заявления не имеет смысла.

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю «тщательно проработать» вопрос относительно возможности использования на официальном уровне названия Московия вместо России. Петиция с данным предложением была опубликована на сайте украинского президента еще 23 ноября, а к февралю она смогла набрать необходимое количество подписей для ее рассмотрения.

Вам может понравиться

В Сети появились кадры использования ракет MRSAM индийского зенитно-ракетного комплекса для уничтожения надводных целей

Пресс-служба ВМС Индии опубликовала кадры успешных испытаний своей ракеты MRSAM класса «земля-воздух» средней дальности для уничтожения надводной цели. Таким образом, индийские военные применили зенитную ракету в качестве средства противокорабельной борьбы,

Солдат ВСУ, сдавшийся в плен штурмовой группе ЧВК «Вагнер», не знал, где он оказался

Авторы Телеграм-канала «Пригожин в Telegram» опубликовали интересный случай с одним из украинских военнопленных, который сдался одному из штурмовых подразделений ЧВК «Вагнер» под Артемовском. По словам украинского солдата Дмитрия Бабича, российские

Financial Times: на территорию Украины поступил один из обещанных Германией и США зенитно-ракетных комплексов Patriot

Как пишет «Российская газета» со ссылкой на материал издания Financial Times, вооруженные силы Украины предположительно получили один из двух, ранее обещанных Соединенными Штатами Америки и Германией, зенитно-ракетных комплексов американского производства