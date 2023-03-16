В Финляндии думают, как ответить на запрос “Украинских железных дорог”, чтобы не спровоцировать Россию национализировать финское имущество на своей территории. Запрос касается передачи Украине поездов Allegro. Они курсировали между Хельсинки и Санкт-Петербургом (сейчас движение остановлено). Об этом пишет финская газета Demokraatti – передаёт РИА “Новости”.

“Украинские железные дороги” требуют от финнов передать поезда. Но загвоздка в том, что техника не является собственностью только финской госкомпании VR. В своё время поезда приобретались также на средства российской компании “Карельские поезда”. Таким образом, продать и тем более подарить технику без разрешения российской стороны невозможно, уточняет финское издание.

Как выпутываться из сложившейся ситуации, теперь предстоит решать финским властям. По мнению экспертов, передача поездов Allegro Украине развяжет руки Москве национализировать финское имущество на территории России.

Поезда Allegro для связи между Хельсинки и Санкт-Петербургом эксплуатировались с 2010 года. В 2022 году на фоне охлаждения отношений между Россией и Европой движение поездов было приостановлено.