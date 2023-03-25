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Украинское издание Defense Express рассказало, как украинские войска намереваются нападать на Крымский полуостров. Журналисты провели параллели с «Чонгарским блицкригом» в 18-году прошлого столетия, передает портал “Свободная пресса”.

Для повторения этого самого блицкрига украинским боевикам придется как минимум перебраться на левый берег Днепра. Они отправляют десанты один за другим, однако пока миссия срывается.

Именно поэтому ВСУ намерены атаковать российские ВС на левом берегу реактивными системами залпового огня HIMARS, а также гаубиц M777 американского производства. В обнаружении целей им должны помочь спутники-шпионы США.

Не исключено, что Генштаб ВСУ действительно обсуждает данный план с американскими кураторами. Чтобы оценить возможность наступления, над Черным морем регулярно появляются разведывательные самолеты США и Британии, которые подходят к полуострову на расстояние в 100 км.

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