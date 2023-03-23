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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем Телеграм-канале историю одного из украинских солдат, который попал в плен к бойцам чеченского подразделения. Об этом передает издание «Московский комсомолец».

Военнослужащий украинской армии по имени Ярослав Федоров оказался единственным выжившим из всего отряда, который должен был держать оборону на позиции в районе Белогоровки. Однако бойцы спецподразделения «Ахмат» после непродолжительного штурма захватили плацдарм ВСУ.

На опубликованном видео с пленным украинским военнослужащим общается заместитель командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ и командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов. Выживший боец ВСУ рассказал, что его призвали в армию еще в марте прошлого года, однако большую часть времени он охранял местный военкомат. При этом на линию фронта он попал только три дня назад, а на четвертый день его подразделение было полностью уничтожено во время штурма, а он «даже не успел сделать и одного выстрела».

По словам Алаудинова, пленный украинский боец, который получил раны во время боевых действий из-за подрыва гранаты во время штурма, в настоящее время получает всю необходимую медицинскую помощь.

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