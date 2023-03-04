Разработанная Минобороны США программа «Армия 2030» подразумевает внедрение новых методов подготовки военнослужащих, которые должны подготовить американскую армию к возможному конфликту с Китаем. Однако, как отмечает в своем материале главный редактор издания Defense One Бен Уотсон, прежде чем создать несокрушимую армию для ведения боевых действий с КНР, Пентагону необходимо решить проблему с недобором новобранцев в ряды ВС США.

По его словам, только в течение последнего года недобор в ряды вооруженных сил США составил более 15 тысяч человек. Подобные проблемы с недобором граждан, желающих служить в рядах американской армии, наблюдаются уже третий год подряд, после прихода к власти Джо Байдена.

Как следует из материале, главной проблемой снижения популярности службы в рядах вооруженных сил США является, все же, не политика нынешнего лидера страны, а отсутствие явных успехов в действиях американской армии заграницей. В пример Уотсон приводит провальную миссию американских военных в Афганистане, длившуюся более 20 лет.

При этом на снижении популярности несения воинской службы в США может еще больше повлиять информация о больших потерях вооруженных сил Украины в конфликте с российской армией. Как следует из публикации CNN, потери украинской армии убитыми и раненными составили примерно полмиллиона солдат и офицер ВСУ.