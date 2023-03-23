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Информация о существовании специального отряда ВСУ, получающего цели для бомбардировок и артиллерийских ударов непосредственно со спутника ЦРУ, вполне может оказаться правдой. «Уши» Центрального разведывательного управления США «торчат везде», рассказал изданию «Известия» военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что подобные тактики применялись Соединенными Штатами еще в Грузии и Афганистане, сейчас они перебазировались на Украину.

Дандыкин отметил также, что кураторы из ЦРУ и Секретной разведывательной службы Великобритании руководят деятельностью и СБУ, и Главного управления разведки Украины, что является вполне обычным делом для Запада. Поэтому сомневаться в том, что они запустили специальную группу, которой управляют напрямую, не приходится.

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