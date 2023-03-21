Силы специального назначения армии Великобритании укомплектованы максимум на 70 процентов. Этого недостаточно, чтобы противостоять внешним угрозам. Об этом пишет издание Daily Mail – передаёт РИА “Новости”.

В статье утверждается: британское командование опасается, что силы спецназначения вроде SAS (Особая воздушная служба) или SBS (Особая лодочная служба) скоро не смогут участвовать в различных секретных операциях просто потому, что на службе не хватает бойцов. Утверждается, что британские военные уже направляли жалобы в правительство по поводу снижения численного состава сил специального назначения, однако пока никаких решений, исправляющих проблему, не принято.

В то же время военноначальники просят власти не игнорировать проблему, поскольку, по их мнению, существующая ситуация в элитных войсках снижает обороноспособность Соединённого Королевства.

Британский военный спецназ регулярно проводит операции. РИА “Новости” отмечает, что это происходит ещё со времён первой войны в Персидском заливе. Спецназ Туманного Альбиона был задействован также в Югославских войнах. Его подразделения в своё время были развёрнуты в Северной Ирландии и Афганистане.