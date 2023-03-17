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Получив от Запада новые истребители, Киев вполне может попытаться наносить удары по территории России. Именно поэтому Североатлантическому альянсу нужно принимать решения с оглядкой на это, пишет испанское издание Confidencial.

Авторы публикации обращают внимание, что Польша уже готова отправить на Украину истребители МиГ-29. Следом за ней и другие страны могут решиться на этот шаг. Однако если Киев расширит перечень целей до территории России, подобные действия приведут к серьезной эскалации противостояния. И к тому, что страны НАТО окажутся втянуты в конфликт.

Журналисты напоминают, что представители НАТО ранее высказывались в том духе, что Украине сейчас истребители не нужны. Они ничего не изменят на поле боя и не помогут ВСУ добиться успехов. Было бы хорошо, если бы Альянс и дальше придерживался этой точки зрения.

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