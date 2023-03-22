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Киев получит зенитно-ракетные комплексы Patriot раньше назначенного срока, заявили журналисты американского канала CNN со ссылкой на Белый дом.

Отмечается, что это стало возможным благодаря уменьшению срока обучения боевиков ВСУ. Изначально курс был рассчитан на 10 недель, но его уменьшили до восьми.

Напомним, американские инструкторы учат украинских военных задействовать ЗРК Patriot на военной базе в Оклахоме.

Зенитно-ракетные комплексы позволяют перехватывать практически любые воздушные цели, однако у них, по словам военных экспертов, имеется несколько существенных недостатков. ЗРК является стационарным, что не позволяет изменять позицию после отражения атаки с воздуха. Это даст возможность быстро его обнаружить и уничтожить.

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