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Российские ВС существенно увеличили перерывы между ракетными ударами по инфраструктуре Украины, но при этом повысили их эффективность. Сейчас проводятся массированные атаки с большим количеством боезарядов разного типа, которые украинская ПВО отразить не в силах, передает издание “Взгляд”.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Великобритании Джастин Бронк в интервью телеканалу CNN рассказал, что ВС РФ задействуют дроны-камикадзе «Герань-2», дозвуковые и сверхзвуковые, а также аэробаллистические ракеты. Последние предназначены для поражения особо важных объектов и являются уникальными, так как перехватить их не в состоянии ни одна система противовоздушной обороны.

Главными проблемами перехвата ракет «Кинжал» (а речь именно о них), заключается в гиперзвуковой скорости и способности маневрировать, из-за которой предсказать траекторию полета боезаряда практически невозможно.

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