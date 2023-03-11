Российские ВС существенно увеличили перерывы между ракетными ударами по инфраструктуре Украины, но при этом повысили их эффективность. Сейчас проводятся массированные атаки с большим количеством боезарядов разного типа, которые украинская ПВО отразить не в силах, передает издание “Взгляд”.

Научный сотрудник Королевского института объединенных служб Великобритании Джастин Бронк в интервью телеканалу CNN рассказал, что ВС РФ задействуют дроны-камикадзе «Герань-2», дозвуковые и сверхзвуковые, а также аэробаллистические ракеты. Последние предназначены для поражения особо важных объектов и являются уникальными, так как перехватить их не в состоянии ни одна система противовоздушной обороны.

Главными проблемами перехвата ракет «Кинжал» (а речь именно о них), заключается в гиперзвуковой скорости и способности маневрировать, из-за которой предсказать траекторию полета боезаряда практически невозможно.