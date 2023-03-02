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Корреспонденты американского телеканала CNN пообщались с жителями населенного пункта Часов Яр в пяти километрах к западу от Артемовска. Выяснилось, что российские ВС неуклонно приближаются и к этому городу, стремясь установить над ним контроль.

Жители сообщают, что взрывы артиллерийских снарядов слышны все ближе к населенному пункту. По дороге, соединяющей Часов Яр с Артемовском все еще идут колонны техники ВСУ. Но командование украинской армии уверено, что именно этот город будет следующим после Бахмута.

Российские ВС уже ведут бои за населенный пункт Хромово (Артемовское), а также удерживают огневой контроль над трассой к Бахмуту. Это существенно усложняет положение в обоих городах, лишает ВСУ возможности снабжать войска.

В район Хромово и Дубово-Васильевки, которые пока все еще под оккупацией украинской армии командование ВСУ перебрасывает дополнительные силы. Надеясь на то, что окружить Артемовск ВС РФ не удастся. Однако это лишь иллюзия.

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