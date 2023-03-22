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Инцидент над Чёрным морем, произошедший на прошлой неделе, кардинально не повлиял на полёты американских беспилотников в этом районе. Пентагон лишь изменил их маршруты, чтобы снова не столкнуться с российской авиацией. Об этом сообщает “МК” со ссылкой на телеканал CNN.

14 марта в небе над Чёрным морем российский Су-27 перехватил и повредил американский беспилотник MQ-9 Reaper, который в результате упал в Чёрное море. При этом оружие против дрона не применялось.

Неназванный представитель Пентагона заявил CNN, что инцидент заставил США сделать свои действия над Чёрным морем более осторожными, чтобы не допустить конфликта с Россией. В то же время в оборонном ведомстве США заявили, что продолжат использовать беспилотные летательная аппараты в указанном регионе в рамках международного права. Однако представитель Пентагона не стал вдаваться в детали изменённых маршрутов.

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