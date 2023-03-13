VDS хостинг – популярная услуга от разных компаний-провайдеров, благодаря которой можно пользоваться всеми ресурсами, предложенными в пакете конкретного тарифного плана. Важным преимуществом и объяснением того, почему все большее количество клиентов выбирают именно этот вид хостинга, является наличие разнообразного функционала, что полностью передает функции реального сервера (физического компьютера). При этом далеко не каждый желающий сможет позволить себе приобрести полноценный компьютер и в дальнейшем выделять деньги, время на его обслуживание.

Но перед тем, как воспользоваться VDS хостингом, стоит разобраться в отличиях VDS и VPS. Эти два понятия часто путают между собой, их считают синонимическими. Оба вида хостинга действительно очень похожи между собой, но некоторые отличия все же имеются. Хостинги отличаются вариантами виртуализации:

VPS выполняет процедуру виртуализации синхронно выбранным ОС.

VDS выполняет данную виртуализацию на аппаратном уровне.

При этом оба сервера функционируют на базе определенного физического компьютера и считаются одинаково полезными для клиентов, которые уже давно «переросли» обычный хостинг.

Какие принципы работы использует VDS?

Виртуальный сервер – отличное решение для многостраничных сайтов, корпоративных порталов, интернет-магазинов, других программных продуктов, чьей разработкой занимаются всевозможные специалисты. При этом клиентам в неограниченном количестве предложены такие ресурсы:

разное количество доменов;

баз данных;

электронных почт и многое другое (FTP, SSH и прочее).

Клиенты, которые приобрели или арендовали VDS смогут самостоятельно выбирать, какие приложения и программы необходимы им для дальнейшей работы. Они могут рассчитывать на получение одного выделенного IP-адреса, а за отдельную плату (или в виде бонуса) сразу несколько IP для каждого проекта. При этом VDS хостинг на сайте провайдера https://cloudvps.by/ позволяет успешно работать с файловой системой и практически ни в чем себя не ограничивать. Клиент получает разнообразный функционал полноценного физического компьютера, но без необходимости тратить собственные деньги на обслуживание.

Сервер работает автономно, а потому исключена вероятность каких-либо сбоев: если происходит сбой в работе одного сервера, это не повлияет на качество работы другого VDS.

Минусы и плюсы VDS: сравниваем все особенности

Для получения полноценной информации по каждому серверу необходимо обратить внимание на минусы и плюсы, сравнивая их количество и значимость.

В числе основных преимуществ:

100%-ная автономность. Сервер работает отдельно от других VDS, имея выделенный IP-адрес. Отсутствие строгих ограничений. Арендуя VDS сервер по ссылке https://cloudvps.by/servers/vps/vps_server.php, клиенты не ограничивают себя в таких важных нюансах, как количество необходимых баз данных, сайтов. Абсолютный контроль. Клиент получает права администратора (root-доступ), а значит получает возможность самостоятельно настраивать разные файлы для работы, производить установку подходящего ПО под собственные нужды.

Из недостатков отмечают высокую стоимость предоставляемых услуг и необходимость наличия хотя бы минимальных навыков администрирования. Но все минусы считаются легко решаемыми: высокая стоимость соответствует большому количеству полученных ресурсов, возможностей, а администрирование можно доверить провайдеру (за отдельную плату) или постороннему специалисту.