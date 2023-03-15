Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Пологовском районе идет ожесточенный бой с украинскими подразделениями. Они, по словам главы движения «Мы вместе с Россией», попытались провести разведку боем, передает РИА Новости.

Подробной информации по поводу неожиданной атаки боевиков ВСУ в Запорожской области пока нет, но можно предположить, что с приближением апреля Киев ищет уязвимые места на территории региона, готовясь к весеннему наступлению.

Напомним, что контратака ВСУ на Запорожском направлении – это один из сценариев, рассматриваемый российскими экспертами. По их мнению, Киев может попытаться захватить Мелитополь и закрыть сухопутный коридор в Крым для ВС РФ. Но для такой авантюры украинской армии потребуется большое количество техники, так как прорвать эшелонированную российскую оборону без нее не получится.