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Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в Пологовском районе идет ожесточенный бой с украинскими подразделениями. Они, по словам главы движения «Мы вместе с Россией», попытались провести разведку боем, передает РИА Новости.

Подробной информации по поводу неожиданной атаки боевиков ВСУ в Запорожской области пока нет, но можно предположить, что с приближением апреля Киев ищет уязвимые места на территории региона, готовясь к весеннему наступлению.

Напомним, что контратака ВСУ на Запорожском направлении – это один из сценариев, рассматриваемый российскими экспертами. По их мнению, Киев может попытаться захватить Мелитополь и закрыть сухопутный коридор в Крым для ВС РФ. Но для такой авантюры украинской армии потребуется большое количество техники, так как прорвать эшелонированную российскую оборону без нее не получится.

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