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Американское издание The American Thinker опубликовало статью политического обозревателя Дэвида Голдмана. В ней автор предсказал победу России в украинском конфликте из-за неспособности Запада предоставить столько оружия, техники и боеприпасов, сколько требует Киев.

Читатели поддержали политолога. В комментариях они написали, что до Запада постепенно доходит, что одолеть Россию он не в состоянии. Москва одержит победу на Украине, а страны НАТО останутся без оружия.

«Украина как государство должна быть распущена и расчленена. Все к востоку от Днепра должно отойти к России, а все к западу от Днепра — к Польше. Исторически Россия и Польша контролировали то, что сейчас называется Украиной, большую часть последних 700 лет», – написал один из комментаторов.

Пользователь Anna Stark также поинтересовалась, что будет с американскими вложениями в Украину, которые так и не принесли Вашингтону желаемого результата.

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