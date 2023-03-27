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Издание Le Figaro (Франция) опубликовала статью под названием «Путин приближает ядерную угрозу». В ней журналисты высказали возмущение решением президента России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие. Они отметили, что таким образом РФ может держать в страхе всю Европу.

Читатели отметили, что ядерную угрозу приближает не российский лидер, поэтому заголовок в корне неверен. Один из комментаторов напомнил, что Великобритания первой на официальном уровне заявила о передаче Украине снарядов с обедненным ураном. Россия просто ответила на этот агрессивный выпад, на что имела полное право.

Еще один комментатор написал, что Соединенные Штаты и НАТО разбросали свои базы по Восточной Европе и Прибалтике, по западноевропейским государствам. Они хотели построить базу с ракетами и на Украине, причем вполне понятно, на кого эти все боезаряды нацелены.

Также читатели выразили надежду, что ядерное оружие в Белоруссии так и не будет задействовано. Так как той же Франции будет достаточно всего несколько ракет для полного уничтожения страны.

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