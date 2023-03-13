Израильское издание JPost в очередной публикации рассказало о поручении президента Украины Владимира Зеленского премьер-министру Денису Шмыгалю подумать над «переименованием» России в «Московию». Читатели высмеяли украинского лидера, заявив, что на его посту обычно занимаются более серьезными и значимыми вопросами.

«Можно подумать, Зеленский уже выиграл и ему больше нечем заняться», – написал один из комментаторов.

Другой добавил, что Зеленский ведет себя слишком высокомерно, но при этом очень глупо:

«Он просто тявкает как маленькая собачонка, а его солдаты гибнут по батальону в день. И все потому, что за ним стоит великая держава. И когда Украина рухнет, его милостиво увезут его в один из его особняков за границей», – продолжил читатель.

Еще один комментатор написал, что Украину в 2004 году следовало бы переименовать в Бандерастан, так как именно тогда к власти пришел неонацистский режим.