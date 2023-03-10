Как отмечает в своем материале издание «Газета.ru», во время поздравления женщин с праздников 8-го марта, чиновники Северной Кореи призвали их повышать показатели рождаемости в стране в качестве акта «величайшего патриотизма» и для усиления обороноспособности страны.

По словам северокорейских чиновников, каждая семья для проявления своего «величайшего патриотизма» должна стремиться иметь как можно большее количество детей и отправлять их в Народную армию КНДР. Такое заявление чиновников из Северной Кореи прозвучало в рамках специальных лекций для населения, которые прошли по всей стране в рамках празднования Международного женского дня.

В некоторых регионах страны лекторы пригласили на мероприятие в качестве примера некоторых граждан, которые отправили служить в ряды Народной армии от семи до восьми детей. Таким образом, по мнению лектора, северокорейские граждане должны научиться ставить потребности Родины выше своей семьи.