Тот, кто недооценивает противника, рано или поздно проиграет. Таким образом, Западу не стоит недооценивать Россию. Такое мнение Rádio universum высказал генерал из Чехии Йиржи Шедивы. Ранее он возглавлял Генштаб страны. Об этом сообщает РИА “Новости”.

По словам генерала, Россия за последнее время не растеряла своего огромного военного потенциала. У Москвы “ещё много чего припасено”, полагает экс-начальник чешского Генштаба.

Генерал Шедивы также указал и на успешное противостояние России санкциям – подорвать экономику страны Западу не удалось. Бывший высокопоставленный военный также добавил, что огромным потенциалом обладает не только российское государство, но и народ. “В этом у россиян преимущество перед украинцами”, – резюмировал Шедивы.

О том, что антироссийские санкции не работают, ранее заявляли многие политики на Западе. По их мнению, от экономических ограничений больше проиграла не Москва, а европейские страны.