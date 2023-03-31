Украина, по заявлениям киевских и западных СМИ, уверенно «идет к победе» благодаря «фантастической поддержке» НАТО. Однако на деле ситуация выглядит совсем иначе, рассказал экс-глава Генштаба Вооруженных сил Чехии Йиржи Шедивы.

В октябре прошлого года, говорит Шедивы, российскую группировку войск возглавил генерал Сергей Суровикин, благодаря которому ситуация на Украине изменилась в пользу РФ. Теперь она ведет боевые действия по классическим канонам, которые в отдельных случаях очень напоминают самые крупные сражения Второй мировой.

Чешский военный отметил также отход российских войск из Херсона, который является достижением именно РФ, а не Украины. Подразделения покинули город организовано и без потерь, так как понимали, что при фактически разрушенной логистике удерживать территорию нет никакого смысла.

Запад помогает Киеву, однако и это не помогает ему добиваться успехов. Хваленые «Байрактары» давно уничтожены, к реактивным системам залпового огня HIMARS российские ВС адаптировались. Мало того, они сами используют БПЛА и новейшие образцы оружия, которые превосходят западные разработки.

Сейчас в качестве «чудо-оружия» представляются немецкие танки Leopard 2, однако даже в НАТО хорошо помнят их фиаско в Сирии. Тогда боевики ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) всего за несколько операций уничтожили около 10 боевых машин устаревшими противотанковыми комплексами.

Чешский генерал также напомнил, что ни Киев, ни Запад упорно не хотят признавать колоссальных потерь ВСУ. Все дело в том, что Украина их всеми силами скрывает, чтобы не пугать собственное население, а подавляющее большинство политиков стран НАТО просто не в курсе того, что реально происходит. Они думают только о победе ВСУ, которая в текущих реалиях выглядит как абсолютно недостижимая цель.