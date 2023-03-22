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Военный эксперт Константин Сивков прокомментировал намерение Великобритании передать Киеву боеприпасы с обедненным ураном. Он пояснил, что благодаря большему удельному весу сердечника из этого материала, снаряды обеспечивают на 20-30 процентов большую эффективность, чем обычные, поэтому действительно улучшить результаты поражения бронетехники.

С другой стороны – это фактически грязные бомбы, массовое применение которых приведет к серьезным проблемам. В Югославии, Сирии и Ираке, где США активно задействовали такие боезаряды, начались вспышки генетических и онкологических заболеваний. Места самых ожесточенных боев станут зараженными зонами и останутся таковыми на несколько десятилетий.

Сивков отметил, что РФ сразу должна предупредить Великобританию, что поставка таких снарядов будет расценена как применение грязной ядерной бомбы силами НАТО со всеми вытекающими из этого последствиями.

Еще один эксперт Виктор Мураховский заметил, что в распоряжении России также имеются боеприпасы с урановыми сердечниками и она обязательно использует их в ответ на действия Североатлантического альянса. При этом по эффективности российские боезаряды превосходят британские процентов на двадцать, что позволит быстро уничтожить западную технику.

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