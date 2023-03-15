Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович прокомментировал материал, опубликованный американским изданием The Washington Post, о тяжелой обстановке на фронте для вооруженных сил Украины.

По его словам, украинская армия действительно испытывает острую нехватку профессиональных военных. Арестович заявил, что в рядах украинской армии существует дефицит младшего командирского состава. На фронте не хватает сержантов и командиров взводов. Экс-советник президента подчеркнул, что командование ВСУ смогло сформировать несколько новых бригад и батальонов из мобилизованных бойцов, которые не имеют реального боевого опыта.

Стоит напомнить, что американское издание The Washington Post опубликовало материал о нехватке профессиональных солдат в украинской армии. Авторы статьи отмечают, что «качественный» состав ВСУ за год ведения боевых действий значительно ухудшился из-за огромных потерь солдат и офицер с большим боевым опытом. Поэтому западные аналитики сомневаются в успешности весеннего контрнаступления украинских сил на юге.

Вам может понравиться

В США призвали власти Китая пойти на контакт с Зеленским

Руководство КНР должно сформировать “сбалансированные взгляды” на ситуацию вокруг Украины, получая информацию не только из Москвы, но и из Киева. Для этого председатель КНР Си Цзиньпин должен пойти на контакт

FA: ситуация на Украине вскрыла слабость западного ВПК

Военно-промышленный комплекс (ВПК) стран Запада сейчас пребывает в “застое”. Это стало закономерным итогом деятельности правительств государств Европы и США за последнее время. Такое мнение высказали обозреватели издания Foreign Affairs (FA)

РИА Новости: Санитар «Азова» признался в убийстве мирного жителя в Мариуполе

Санитар украинского полка «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Евгений Савельев рассказал РИА Новости, что лично убил гражданского в Мариуполе. Он подумал, что мирный житель корректирует огонь российской артиллерии и