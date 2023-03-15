Бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович прокомментировал материал, опубликованный американским изданием The Washington Post, о тяжелой обстановке на фронте для вооруженных сил Украины.

По его словам, украинская армия действительно испытывает острую нехватку профессиональных военных. Арестович заявил, что в рядах украинской армии существует дефицит младшего командирского состава. На фронте не хватает сержантов и командиров взводов. Экс-советник президента подчеркнул, что командование ВСУ смогло сформировать несколько новых бригад и батальонов из мобилизованных бойцов, которые не имеют реального боевого опыта.

Стоит напомнить, что американское издание The Washington Post опубликовало материал о нехватке профессиональных солдат в украинской армии. Авторы статьи отмечают, что «качественный» состав ВСУ за год ведения боевых действий значительно ухудшился из-за огромных потерь солдат и офицер с большим боевым опытом. Поэтому западные аналитики сомневаются в успешности весеннего контрнаступления украинских сил на юге.