Бывший разведчик-нелегал, профессор МГИМО и полковник Службы внешней разведки России в отставке Андрей Безруков рассказал, что последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев в конце 80-х годов никак не реагировал на тревожную информацию, поступавшую от советской разведки, о присутствии в руководящем составе СССР американских агентов влияния. Об этом в своем материале сообщает РИА Новости.

Во время своего выступления на научно-популярном фестивале «Цифровая история» Безруков заявил, что ему доподлинно известно о многих случаях игнорирования руководством Советского Союза информации, предоставленной Службой внешней разведки.

По его словам, в то время властные структуры СССР очень сильно деградировали и не могли «эффективно противостоять» активному меньшинству Горбачева в составе компартии, что позволяло последнему генсеку принимать волюнтаристские решения. Ситуация очень сильно усугубилась в вышестоящем руководстве Советского Союза, по словам Безрукова, с 1987 года.