Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление бывшего премьера Словакии Яна Чарногурского, в планы Вашингтона входит возвращение Крыма в состав Украины, поскольку Соединенные Штаты Америки хотят построить на территории полуострова свою военную базу для контроля всей акватории Черного моря и сдерживания вооруженных сил Российской Федерации.

По словам экс-премьера Словакии, Запад хочет использовать конфликт на территории Украины, чтобы попытаться вернуть в зону своего влияния Крым. Именно по этой причине очень важно, чтобы вооруженные силы Российской Федерации нанесли поражение коллективному Западу в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

Чарногурский обратил внимание, что на фоне успехов российских сил в зоне СВО в западных странах все чаще можно услышать заявления экспертов о том, что Крым исторически всегда входил в состав России, а потому его нынешний статус вполне оправдан. Также бывший премьер Словакии отметил, что воссоединение Крыма с Российской Федерацией через проведения референдума в 2014 году прошло совершенно законно и теперь Запад должен признать это.