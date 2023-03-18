Вашингтон поощряет провокации киевского режима на территории Крыма, так как хочет использовать полуостров в своем противостоянии с Москвой, а в дальнейшем взять под контроль всю акваторию Черного моря. Об это заявил в беседе с РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма и бывший премьер министр Словакии Ян Чарногурский.

По его словам, Крым является ключевым местом для осуществления контроля над всей акваторией Черного моря. Именно по этой причине США хотели бы разместить свою военную базу на территории полуострова и использовать ее в своей борьбе с Российской Федерацией. Однако, по мнению Чарногурского, российская армия сможет обеспечить защиту Крыма от посягательств неприятеля.

Запад использует украинский конфликт, чтобы попытаться руками армии Украины вернуть Крым в зону своего влияния, отметил бывший премьер Словакии. Поэтому, как только коллективный Запад потерпит поражение на территории Украины, прекратятся все попытки дестабилизации ситуации в Крыму.