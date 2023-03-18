ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вашингтон поощряет провокации киевского режима на территории Крыма, так как хочет использовать полуостров в своем противостоянии с Москвой, а в дальнейшем взять под контроль всю акваторию Черного моря. Об это заявил в беседе с РИА Новости председатель координационного совета Международной ассоциации друзей Крыма и бывший премьер министр Словакии Ян Чарногурский.

По его словам, Крым является ключевым местом для осуществления контроля над всей акваторией Черного моря. Именно по этой причине США хотели бы разместить свою военную базу на территории полуострова и использовать ее в своей борьбе с Российской Федерацией. Однако, по мнению Чарногурского, российская армия сможет обеспечить защиту Крыма от посягательств неприятеля.

Запад использует украинский конфликт, чтобы попытаться руками армии Украины вернуть Крым в зону своего влияния, отметил бывший премьер Словакии. Поэтому, как только коллективный Запад потерпит поражение на территории Украины, прекратятся все попытки дестабилизации ситуации в Крыму.

Вам может понравиться

Экс-офицер ВС Британии Грант: самым слабым местом восточного фланга НАТО является Черное море

Как пишет в своем материале РИА Новости со ссылкой на материал телеканала NBC, бывший офицер вооруженных сил Великобритании, работавший в качестве военного инструктора и консультанта в армиях Украины и Болгарии,

Рядовой ВС РФ Мальцев ликвидировал троих бойцов ВСУ и захватил траншею в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные сражения по всей линии фронта, в ходе которых российские военнослужащие проявляют мужество и отвагу. Пример очередного подвига российского солдата на фронте был

Бахмут готовят к филигранной военной операции

Военнослужащие РФ взяли под огневой контроль почти все дороги, которые ведут к Артемовску (укр. название Бахмут). Населенный пункт сейчас в оперативном окружении. На протяжении многих дней на территории города ведутся