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Французское издание Boulevard Voltaire вспоминает прошлогоднее заявление министра финансов Брюно Ле Мэра об «уничтожении экономики России» и отмечает, что властям страны стоит уже перестать позориться на весь мир и заниматься аутотренингом. Ни один из их прогнозов все равно не сбылся, а вот Европа столкнулась с серьезными проблемами.

Беспрецедентные санкции были направлены на то, чтобы «одним ударом изолировать Россию», разрушить ее экономику и заставить подчиняться решениям Запада. Однако в таких условиях она не только выстояла, но и продемонстрировала улучшение ряда показателей.

Россия, по словам автора, продолжает гнуть свою линию на Украине, не обращая внимания ни на санкции, ни на западную помощь Киеву и в итоге добьется своего. А вот как намеревается жить Европа, лишившаяся российского газа и нефти, сказать очень сложно. Чтобы будет с ней, покажет только время.

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