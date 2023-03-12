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Вдоль границ недавно присоединенных к России регионов курсирует бронепоезд, надежно защищающий рубежи от вражеских вылазок. Он имеет вооружение, способное отразить атаки как с земли, так и с воздуха, передает портал «Рязань Онлайн».

На бронепоезде установлено четыре двуствольных зенитных установки ЗУ-23, которые находятся на двух открытых бронированных площадках. Экипаж состоит их хорошо подготовленных военнослужащих, вооруженных стрелковым оружием и противотанковыми ракетными комплексами.

Также на поезде имеется станция радиоэлектронной борьбы для подавления вражеских разведывательных и ударных беспилотников. Бронепоезд постоянно находится в движении, что не дает возможности противнику установить его точное местоположение. Также в случае необходимости он появляется в нужное время в нужном месте.

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