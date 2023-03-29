Бронированный автомобиль Humvee производства США застрял в песке в ходе учений американского и южнокорейского десанта. Военным не осталось ничего другого, как выталкивать машину.

Сообщается, что журналистам продемонстрировали один день из тактических учений. Они проходили в период с 27 по 29 марта примерно в 270 километрах от Сеула.

Военнослужащие высадились на берег в населенном пункте Пхохан. Американцы использовали десантные катера с воздушной подушкой, именно с них на побережье выгрузили несколько бронеавтомобилей Humvee, один из которых увяз в песке. Что касается военных Южной Кореи, то они перемещались на амфибиях KAAV.

Учения под названием Ssangyong проводятся с 2018 года. В этом году в них приняли участие 650 военных.