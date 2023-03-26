Читатели ежедневного английского издания Daily Mail резко осудили состояние британских Вооруженных сил после того, как генерал Ричард Бэрронс, бывший командующий Объединенными силами королевства, сделал обращение к российскому лидеру Владимиру Путину.

Напомним, что Бэрронс сообщил, что если российские Вооруженные силы нападут на Британию, то Путину лучше предупредить об этом Лондон заранее, примерно за 5-10 лет. Только в этом случае ВС Великобритании будут способны отразить удар.

Один из читателей написал, что ранее он считал, что в России есть только лопаты. Другой комментатор отметил, что власти Англии специально внушают своим гражданам стран перед Россией, это делается для того, чтобы отвлечь их от множества проблем, которые накопились в стране за последние 30 лет.