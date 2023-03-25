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Британское издание The Mirror опубликовало материал о том, как британец отправился лечить больной зуб в Киев. Согласно информации издания, 58-летний Ричард Хоу из-за баснословной стоимости стоматологических услуг в родном Кембридшире решился лечиться на Украине.

По словам британца, в местной стоматологической клинике за лечение одного зуба выставили счет на сумму одной тысячи фунтов стерлингов (около 100 тысяч рублей). Он подчеркнул, что несмотря на острую боль, он не мог попасть на прием к стоматологу по своей страховке. Поэтому он прилетел на Украину, где сразу получил лечение.

Ричард Хоу подчеркнул, что сейчас в Британии начался беспорядок относительно предоставления стоматологической помощи по страховому полису. Мужчина рассказал, что билеты на самолет обошлись ему в 127 фунтов стерлингов, а за поездку на поезде он заплатил 54 фунта стерлингов. Стоимость лечения его стоматологического заболевания в киевской стоматологической клинике обошлось британцу в 220 фунтов стерлингов.

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